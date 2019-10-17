Нефть дешевеет на статистике из США

Нефть дешевеет на статистике о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером после данных о значительном увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13%, до 58,75 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 52,88 доллара за баррель. До публикации статистики котировки снижались на 0,7% и 0,5% соответственно.

Ранее в четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 октября поднялись на 9,3 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 миллиона. Добыча при этом не изменилась, оставшись на отметке в 12,6 миллиона баррелей в день. Запасы нефтепродуктов заметно снизились — запасы бензина уменьшились на 2,6 миллиона баррелей, дистиллятов — на 3,8 миллиона баррелей.

Трейдеры продолжают ожидать новостей по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи. Ближайшие встречи делегатов ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в Вене 5-6 декабря. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что степень выполнения странами ОПЕК+ условий сделки в сентябре составила 236%.