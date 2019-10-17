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Нефть дешевеет на статистике о росте запасов в США 

Прайм + ещё 7 28 минут назад
Нефть дешевеет на статистике из США
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером после данных о значительном увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13%, до 58,75 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 52,88 доллара за баррель. До публикации статистики котировки снижались на 0,7% и 0,5% соответственно.
Ранее в четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 октября поднялись на 9,3 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 миллиона. Добыча при этом не изменилась, оставшись на отметке в 12,6 миллиона баррелей в день. Запасы нефтепродуктов заметно снизились — запасы бензина уменьшились на 2,6 миллиона баррелей, дистиллятов — на 3,8 миллиона баррелей.
Трейдеры продолжают ожидать новостей по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи. Ближайшие встречи делегатов ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в Вене 5-6 декабря. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что степень выполнения странами ОПЕК+ условий сделки в сентябре составила 236%.
Инвесторы также оценивают новости по поводу выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Ранее в четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС, который пройдет 17 и 18 октября. Рост мировой экономики позитивно сказывается на спросе на нефть, поэтому прогресс вокруг Brexit несколько сдерживает удешевление нефти.
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Комментарии
Рынки , Экономика , ЕС , ОПЕК , Минэнерго , Bloomberg
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