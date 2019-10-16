Нефть будет дешеветь 5 лет подряд

Эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали падение цен на нефть в течение ближайших пяти лет, сообщают «Вести экономика». Предполагается, что к 2023 году баррель»чёрного золота» будет стоить не больше 55 долларов.

По данным аналитиков, с февраля индекс цен на углеводороды снизился на 13%. При этом специалисты полагают, что в настоящее время стоимость барреля нефти в пределах 60 долларов объясняется не увеличением спроса, а наличием определенных условий. В первую очередь нефтяные котировки поддерживаются санкциями против Ирана и рекордным падением добычи в Венесуэле. Однако эксперты сходятся во мнении, что уже со следующего года цена на нефть пойдёт вниз и к 2023 году достигнет отметки в 55 долларов за баррель.

Падению стоимости энергоресурсов будет способствовать рост добычи углеводородов в США, а также окончание строительства американских трубопроводов от месторождений к восточному побережью страны, что впоследствии поможет нарастить экспорт.