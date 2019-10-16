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Нефть будет дешеветь 5 лет подряд 

Рамблер 1 час назад
Нефть будет дешеветь 5 лет подряд
Фото: ТАСС
Эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали падение цен на нефть в течение ближайших пяти лет, сообщают «Вести экономика». Предполагается, что к 2023 году баррель»чёрного золота» будет стоить не больше 55 долларов.
По данным аналитиков, с февраля индекс цен на углеводороды снизился на 13%. При этом специалисты полагают, что в настоящее время стоимость барреля нефти в пределах 60 долларов объясняется не увеличением спроса, а наличием определенных условий. В первую очередь нефтяные котировки поддерживаются санкциями против Ирана и рекордным падением добычи в Венесуэле. Однако эксперты сходятся во мнении, что уже со следующего года цена на нефть пойдёт вниз и к 2023 году достигнет отметки в 55 долларов за баррель.
Падению стоимости энергоресурсов будет способствовать рост добычи углеводородов в США, а также окончание строительства американских трубопроводов от месторождений к восточному побережью страны, что впоследствии поможет нарастить экспорт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, доктор экономических наук Сергей Гуриев в программе «вДудь» напрямую связал благополучие россиян с ценами на нефть и газ. По его словам, если «прямо сейчас нефть перестанет быть нужной», граждане страны станут жить «на 30 процентов беднее», поскольку ВВП России на 25-30 процентов состоит из доходов от продажи энергоресурсов.
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
Комментарии1
Рынки , Сергей Гуриев , Международный валютный фонд , Европейский банк реконструкции и развития
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