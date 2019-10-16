Биржи США продолжают умеренно снижаться

Биржи США снижаются после выхода статистики по розничной торговле

Основные фондовые индексы США в среду умеренно снижаются на фоне выхода статистики сокращения оборота розничной торговли в стране, а также ввиду возможного политического конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск индекс Dow Jones уменьшается на 0,09%, до 27001,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 8132,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2993,19 пункта.

Трейдеры принимают во внимание статистику розничной торговли в США. По данным, опубликованным сегодня днем, объем розничных продаж в стране за сентябрь сократился на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,6% в августе.

Внимание инвесторов также обращено на заявление официального представителя МИДа Китая Гэна Шуана, в котором он выражает протест по поводу резолюций, принятых палатой представителей американского конгресса. Заявление было сделано после трех резолюций, принятых США в поддержку протестующих в Гонконге.

Определенное влияние на рынки оказывает и сезон корпоративной отчётности, начавшийся во вторник. По данным агентства Рейтер, аналитики ожидают снижения чистой прибыли компаний индекса S&P 500 в третьем квартале на 3% в годовом выражении.