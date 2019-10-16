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Биржи США снижаются после выхода статистики по розничной торговле 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Биржи США продолжают умеренно снижаться
Фото: РИА Новости
Основные фондовые индексы США в среду умеренно снижаются на фоне выхода статистики сокращения оборота розничной торговли в стране, а также ввиду возможного политического конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск индекс Dow Jones уменьшается на 0,09%, до 27001,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 8132,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2993,19 пункта.
Трейдеры принимают во внимание статистику розничной торговли в США. По данным, опубликованным сегодня днем, объем розничных продаж в стране за сентябрь сократился на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,6% в августе.
Внимание инвесторов также обращено на заявление официального представителя МИДа Китая Гэна Шуана, в котором он выражает протест по поводу резолюций, принятых палатой представителей американского конгресса. Заявление было сделано после трех резолюций, принятых США в поддержку протестующих в Гонконге.
Определенное влияние на рынки оказывает и сезон корпоративной отчётности, начавшийся во вторник. По данным агентства Рейтер, аналитики ожидают снижения чистой прибыли компаний индекса S&P 500 в третьем квартале на 3% в годовом выражении.
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Рынки , МИД
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