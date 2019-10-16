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20.09
Росстат зафиксировал нулевую инфляцию
Газета.Ru
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ещё 3
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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1
Инфляция в России с 8 по 14 октября была нулевой. Об этом свидетельствуют данные
Росстата
, передает РИА "Новости".
Нулевая инфляция фиксируется четвертую неделю подряд.
Сообщается, что годовая инфляция замедлилась до 3,8%.
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