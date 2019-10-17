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Каким будет рубль при негативном сценарии МВФ по нефти 

Российская Газета 4 часа назад
Каким будет рубль при негативном сценарии МВФ по нефти
Фото: ТАСС
Международный валютный фонд (МВФ) снизил свой прогноз по цене нефти. По новой версии, в 2019 году ее среднее значение достигнет 61,78 доллара за баррель марки Brent, а в 2020 — уже 57,94 доллара.
С этими цифрами согласились многие эксперты. В том числе и эксперт "Российской газеты", ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский.
Андрей, МВФ также спрогнозировал в следующем году и самый низкий рост мировой экономики за последние десять лет. У нефти, похоже, нет вариантов?
Перекальский: Похоже на то. По мере синхронного замедления крупнейших мировых экономик спрос на нефть будет снижаться. А предложение, напротив, будет расти. В первую очередь за счет американских и канадских производителей сланцевой нефти.
И никакие усилия ОПЕК+ по снижению добычи и предложения на мировой рынок не помогут: все, что недопоставили ОПЕК и Ко., с лихвой перекрывают североамериканские поставщики.
Следовательно, мы уже вряд ли увидим нефтяные котировки выше 70 долларов за баррель в этом и, тем более, в следующем году. Так что прогноз МВФ про 58 долларов за баррель представляется вполне реалистичным.
И какой курс доллара мы тогда увидим?
Перекальский: Если абстрагироваться от других негативных факторов, которые будут влиять на нашу национальную валюту в обозримом будущем, то при такой цене на нефть доллар вполне может прибавить пару рублей. И за него будут давать никак не меньше 66-67 рублей.
Но есть и другой сценарий: при плохом стечении обстоятельств нефть в горизонте полутора — двух лет вполне может подешеветь до 30 долларов. Тогда рубль уйдет в ценовой диапазон 72-76 рублей за доллар. И это еще довольно оптимистичный сценарий, исключающий внутриполитические риски.
А что нам ждать на рынках завтра?
Перекальский: Что касается прогнозов на четверг, 17 октября, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках нефти и доллара США по отношению к рублю.
Так в 15:30 мск будет опубликован большой блок данных по американской экономике, включая количество разрешений на строительство. Если данные окажутся заметно лучше прогнозов, это вызовет некоторое укрепление доллара, в том числе и к рублю.
В 18:00 состоится публикация данных по запасам нефти в США от EIA (Администрация энергетической информации Министерства энергетики США). Если запасы нефти сократятся, нефтяные котировки пойдут вверх. А это, в свою очередь, будет способствовать укреплению нашей национальной валюты. Публикации значимой макроэкономической статистики по экономике Еврозоны на завтра не запланировано.
С учетом этого, в течение дня можно ожидать продолжения ослабления рубля по отношению к доллару до отметки 64,5 рублей за доллар и снижения рубля по отношению к евро до 71,10-71,15 рубля.
В целом, какие будут валютные итоги этой недели?
Перекальский: Исходя из совокупного воздействия всех перечисленных факторов, к концу этой недели можно ожидать продолжения восстановления доллара и евро по отношению к рублю. Максимальный курс доллара видится в районе 64,50-64,60 рубля, а евро — 71,20-71,30 рубля.
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Комментарии
Рынки , Международный валютный фонд , ОПЕК , "Российская газета"
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