Британский фунт взлетел из-за соглашения по Brexit

Курс британского фунта резко вырос из-за соглашения по Brexit

Курс британского фунта стерлингов резко вырос по отношению к другим валютам после того, как Еврокомиссия объявила о достижении новой сделки об условиях Brexit.

Фунт стерлингов вырос по отношению к доллару на 0,81% — до 1,2935, достигнув максимума за последние пять месяцев. Курс британской национальной валюты вырос и к евро на 0,37% — до 1,1626, передает ТАСС.