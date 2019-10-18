«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину

Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости
По его словам, украинские власти могут не успеть до конца 2019 года перейти на Третий энергетический пакет.
«На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко», — констатировал Миллер.