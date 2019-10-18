«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину

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Названы условия транзита газа через Украину 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости
По его словам, украинские власти могут не успеть до конца 2019 года перейти на Третий энергетический пакет.
«На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко», — констатировал Миллер.
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Рынки , Видео , Компании , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Газпром , РИА Новости
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