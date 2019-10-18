«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину

Названы условия транзита газа через Украину

Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым , передает РИА Новости

По его словам, украинские власти могут не успеть до конца 2019 года перейти на Третий энергетический пакет.