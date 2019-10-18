Россия и Молдавия договорились по газу

Молдавия сообщила о договоренности с Россией по поставкам газа

Россия продолжит поставки газа в Молдавию после 2019 года, написал президент республики Игорь Додон в Facebook.

По словам главы государства, он провел встречу с главой компании «Молдова-газ» Вадимом Чебаном, который проинформировал его о наличии договоренностей между своей компанией и российским «Газпромом» о поставках российского газа начиная с 2020 года.

В ближайшее время стороны должны объявить о подписании долгосрочного контракта на поставку российского топлива. При этом ожидается, что цена будет снижена по сравнению с нынешним уровнем. Тарифы для конечных потребителей повышаться не будут.

Неясным пока остается способ доставки российского газа в Молдавию. Если Россия и Украина не смогут договориться о транзите топлива к началу следующего года, когда истекает контракт между этими странами, придется использовать реверсные закупки для Молдавии из европейских стран.