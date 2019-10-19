Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить

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«Нафтогаз» нашел хитрый способ не платить России и сэкономить 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Средняя стоимость импортного газа для Украины может быть на 20 процентов ниже даже без контрактов с Россией, если Москва перестанет злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Для этого, по его словам, «Газпром» должен не запрещать европейским компаниям переносить точки передачи газа на российско-украинскую границу, не блокировать экспорт газа из Средней Азии и предлагать свопы другим российским газодобывающим компаниям, то есть забирать у них газ внутри страны и возвращать на границе.
Витренко подчеркнул, что Киев выступает за транзит российского газа в Европу по европейским правилам, но считает логичным, чтобы и поставки в страну шли по ним же.
Таким образом представитель «Нафтогаза» прокомментировал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в случае прямых поставок на Украину стоимость российского газа для конечных потребителей будет на 20 процентов ниже, чем сейчас.
Об этом Миллер сказал в разговоре с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Тогда же прозвучало, что одним из условий соглашений на транзит газа и прямые поставки станет урегулирование всех судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это должно быть сделано, считает глава российской компании, через отказ от всех исков.
По решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Российская сторона не согласилась с решением и обжаловала его. Рассмотрение апелляции назначено на февраль 2020 года, а действующий контракт на транзит истекает в декабре 2019-го. Это означает, что стороны должны решить вопрос о новом договоре до судебного заседания или отменить его.
Витренко, комментируя условие, рассказал, что компания не намерена отказываться от уже выигранного дела и дополнительно потребует от «Газпрома» 11 миллиардов долларов, чтобы компенсировать потери от возможного прекращения транзита российского газа в Европу. Иск будет направлен России 1 ноября.
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Комментарии131
Рынки , Видео , Компании , Дмитрий Медведев , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром
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