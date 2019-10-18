«Более решительно»: как Банк России снизит ставку

Банк России на следующем заседании может пойти на более решительное снижение ключевой ставки. Обычно регулятор снижает ставку небольшими шагами: на 25 базисных пунктов. Для банков решение регулятора по ставке является сигналом к снижению доходности депозитов — а она уже упала до 6,5%.

Ключевую ставку в России 25 октября могут снизить сразу более чем на 25 базисных пунктов. О готовности к более «решительному» изменению денежно-кредитной политики заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

«Обычно ЦБ РФ предпочитает изменять ставку умеренным темпом, однако когда мы видим, что упомянутые [инфляционные] факторы и поступающие данные могут изменить наш прогноз значительно, мы можем изменить денежно-кредитную политику более решительно», — сказала Набиуллина (цитата по агентству «Интерфакс»).

Постепенное снижение процентной ставки происходило на протяжении года. В 2019 году Банк России уже трижды снижал ставку.

В последний раз совет директоров ЦБ снизил ее на 25 б.п. во время заседания 6 сентября. Тогда регулятор не исключил еще одного снижения ключевой ставки до конца года, во время одного из ближайших заседаний. До этого ставка понижалась в июле и июне. А до заседания совета директоров в марте 2019 года ЦБ довольно долго сохранял ставку неизменной. В настоящее время ставка установлена в 7%.

Для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы, говорил ранее в интервью Bloomberg директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин . По его словам, лучше двигаться более умеренными, но, возможно, более частыми шагами.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что ЦБ решится на снижение 50 базисных пунктов.

«Смягчение денежно-кредитной политики — не только инициатива российского Центробанка, а общемировой тренд. Изначально, причинами смягчения денежной политики выступила невысокая инфляция и слабый рост ВВП. Сейчас к этим факторам добавилось снижение реальных доходов населения, а также замедление темпов роста экономики ключевых партнеров, с которыми ведется торговля», — говорил «Газете.Ru» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

На первоначальном этапе такое снижение не окажет существенного влияния на стоимость национальной валюты, но через месяц можно будет ожидать падение курса рубля, считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин

Ключевая ставка — это индикатор стоимости заемных денег в стране. Хотя ЦБ и не предоставляет кредитным организациям займы под величину ключевой ставки, но, по идее, стоимость ресурсов в России должна быть примерно такой, как размер ключевой ставки или немного выше. Далеко ходить за примерами не надо — кредитов под 7% или даже 7,5% годовых в российских банках практически не найти.

«Многие банки ставку в районе 10% годовых позиционируют как щедрый подарок своему клиенту, и на деле оказывается, что для того чтобы получить ставку на уровне 9,9% по кредиту, нужно быть или идеальным заемщиком, например, мужчиной, получающим белую зарплату на уровне примерно 150 тыс. рублей в месяц, не обремененным семьей и детьми — то есть не содержащим иждивенцев, и при этом по возрасту надо быть весьма далеким не просто от пенсии, но и от пресловутых 40 лет, когда человека уже не охотно берут на работу», — рассказывает генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

Или, добавляет он, на деле оказывается, что эта низкая ставка будут действовать очень недолго. Например, первые три месяца срока жизни кредита, поясняет эксперт.

При этом снижение ставки — это сигнал банкам, что ставки по кредитам должны упасть. Банки снижают их крайне неохотно, так как это всегда оборачивается падением дохода банка. В свою очередь ставки по депозитам после того, как ЦБ снижает ключевую ставку, начинают падать в день принятия решения.

По данным мониторинга максимальных ставок крупнейших банков ЦБ 15 октября, средняя ставка в 10 российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, за первую декаду октября составила 6,48%, упав на 0,14 п.п. То есть ставка по вкладам уже давно была меньше уровня ключевой ставки, а теперь будет еще меньше.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, по данным ЦБ, россияне хранили в банках депозиты на 29,46 трлн рублей.

По словам Набиуллиной, ЦБ может пойти на снижение ставки, так как сложившаяся инфляция уже ниже той величины, к которой стремится регулятор — 4% за год. Инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8%. При этом инфляционное замедление связано с более устойчивыми факторами, завязанными на спросе.

«Если наш прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели, мы должны изменять нашу политику соответственно», — добавила глава ЦБ. То есть ставку можно снижать более быстрыми шагами.