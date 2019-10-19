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Индексы США просели на торгах на фоне новостей из Китая 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Индексы США просели на торгах на фоне новостей из Китая
Фото: РИА Новости
Ведущие американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику на закрытии торгов в пятницу на фоне слабой статистики по ВВП Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 по Нью-Йорку (0.16 мск) индекс Dow Jones снизился на 0,95%, до 26770,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 8089,543 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 2986,20 пункта.
Внимание трейдеров обращено на опубликованную в пятницу статистику из Китая. Показатель роста ВВП страны за июль-сентябрь стал самым низким за последние 27 лет — в третьем квартале индикатор составил 6% против 6,2% кварталом ранее, что также ниже прогноза в 6,1%.
Определенную поддержку американским фондовым рынкам при этом оказывает начавшийся сезон отчетности. Так, показатели американских гигантов Schlumberger и Coca-Cola оказались лучше прогнозов, и их акции дорожают на 2,57% и 2,12% соответственно. Бумаги American Express при этом теряют в цене 1,11%.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Coca-Cola
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