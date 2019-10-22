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Биржи Европы в основном снижаются на неопределенности с Brexit 

Прайм + ещё 5 25 минут назад
Биржи Европы снижаются на неопределенности с Brexit
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются на неопределенности по Brexit, свидетельствуют данные торгов. На динамику бирж влияет и сезон отчетностей.
По состоянию на 11.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14% — до 7153,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 5621,07 пункта. Немецкий DAX рос на 0,03% — до 12751,98 пункта, при этом ранее в ходе торгов показатель также снижался.
Неопределенность вокруг Brexit продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. Британское правительство во вторник вновь попытается вынести на голосование парламента законопроект о Brexit и заставить членов палаты представителей в течение трех дней завершить необходимые процедуры, чтобы предлагаемая премьером Борисом Джонсоном сделка с ЕС обрела статус закона к 31 октября.
Ранее Джонсон попросил Евросоюз перенести Brexit на 31 января 2020 года. Во вторник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что продолжает консультации с лидерами остающихся в ЕС стран по отсрочке Brexit, решение ожидается в ближайшие дни.
Влияет на торги и продолжающийся сезон отчетностей. Бумаги французской Imerys падают в цене на 11,5% после того, как компания ухудшила прогноз по прибыли на текущий год. Акции швейцарского банка UBS дорожают на 1,5% на фоне отчетности за третий квартал. Банк сообщил о снижении чистой прибыли на 16% в годовом выражении — до 1,049 миллиарда долларов, при этом прогноз составлял 971 миллион долларов.
Кроме того, в четверг состоится очередное заседание Европейского Центробанка. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на нулевом уровне.
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Комментарии
Рынки , Борис Джонсон , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , ЕЦБ
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