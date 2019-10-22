Цены на гречку в России вырастут 

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ритейлеров.
По данным представителей «Ашана» и Ленты», соответствующие запросы о росте на 20-25% начали поступать с сентября 2019 года. В «Ашане» добавили, что такое происходит впервые с 2017 года.
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов оценил повышение стоимости поставщиками в 25-50% — до 59 руб. за 1 кг. Исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков в свою очередь сообщил о росте оптовых цен на фасованную гречку на 5–30%.