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Цены на гречку в России вырастут 

BFM.RU + ещё 6 4 часа назад
Цены на гречку в России вырастут
Фото: ТАСС
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ритейлеров.
По данным представителей «Ашана» и Ленты», соответствующие запросы о росте на 20-25% начали поступать с сентября 2019 года. В «Ашане» добавили, что такое происходит впервые с 2017 года.
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов оценил повышение стоимости поставщиками в 25-50% — до 59 руб. за 1 кг. Исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков в свою очередь сообщил о росте оптовых цен на фасованную гречку на 5–30%.
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Рынки , Личный счет , Экономика , Дмитрий Востриков , Владимир Русанов , Ашан , Ведомости
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