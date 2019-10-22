Биржи АТР растут

Биржи АТР в основном растут на позитиве по торговым отношениям США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном растут в надежде на разрешение торгового конфликта Китая и США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Японии закрыты в связи с провозглашением нового императора.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% — до 2936,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,15% — до 1617,34 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался также на 0,15% — до 26765,65 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,17% — до 2089,05 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 6678,1 пункта.

Биржи Японии закрыты во вторник в связи с церемонией официального провозглашения нового императора. В понедельник японский Nikkei 225 вырос на 0,25% — до 22548,9 пункта.

Настроения трейдеров поддерживаются недавними заявлениями замминистра иностранных дел Китая Ле Юченга о том, что США и Китай достигли некоторого прогресса в торговых переговорах, пишет агентство Рейтер. Очередной раунд торговых переговоров между странами запланирован на 25 октября.