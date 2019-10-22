Рубль растет к доллару и евро

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26.09
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов 22 октября рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 63,67 рубля.
Курс евро упал на 3 копейки и составил 70,98 рубля.
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