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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов 22 октября рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 63,67 рубля.
Курс евро упал на 3 копейки и составил 70,98 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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