Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 764,06 пункта. Индекс РТС вырос на 0,12% — до отметки 1 366,79.