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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 764,06 пункта. Индекс РТС вырос на 0,12% — до отметки 1 366,79.
«Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2 735—2 790 пунктов, по индексу РТС — 1 350—1 380 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“ Вадим Иосуб.
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Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
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