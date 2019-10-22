Бумаги компаний РФ дорожают на бирже в Лондоне

Бумаги компаний РФ в основном дорожают на бирже в Лондоне

Как защитить данные, если украли смартфон

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Золото дешевеет на укреплении доллара и в ожидании решения ФРС по ставке

Индексы США просели на торгах в пятницу из-за новостей из Китая

Биржи АТР в основном растут на позитиве по торговым отношениям США и Китая