Зафиксирован рост Bitcoin

Стоимость биткоина выросла более чем на 15%, до $8,5 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу вечером выросла более чем на 15% в рамках коррекции после падения на новостях о криптовалютах Libra и Gram, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.05 мск биткоин дорожает на 11,35%, до 8,346 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 12,91%, до 8,421 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена биткоина росла более чем на 15% и достигала отметки в 8,49 тысячи долларов.

"Цена биткоина попыталась оторваться от уровня вокруг 8 тысяч долларов, который мы наблюдали уже продолжительное время, и на короткий промежуток опустилась ниже 7,5 тысяч на фоне негативных новостей о Gram и Libra. Тем не менее, коррекция быстро закончилась, и цена снова находится у верхних границ коридора", — заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Компания Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra в июне. Ожидается, что запуск на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года. Однако пока проект сталкивается с критикой со стороны мировых регуляторов. В среду в ходе выступления в конгрессе США глава компании Марк Цукерберг заявил, что Facebook может выйти из консорциума Libra, если регуляторы не одобрят проект.

Компания Telegram сообщила о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram еще в начале 2018 года. За два закрытых раунда ICO в феврале и марте компания привлекла 1,7 миллиарда долларов менее чем от 200 инвесторов.

Но ранее в октябре комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) США подала иск к Telegram и ее филиалу: по ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США.