Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.50
$
64.05
70.75
64.15
Прогноз
28.10 – 04.11
$
63.87
70.99
Индексы и котировки Brent
62.03
+0.00 Золото
1504.40
+0.00 РТС
1421.20
+0.52
Динамика валют
EUR / USD
25.10
1.1080
+0.0043
11.10
1.1037
22.10
11.10
30.09

Стоимость биткоина выросла более чем на 15%, до $8,5 тысяч 

Прайм + ещё 2 14 часов назад
Зафиксирован рост Bitcoin
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу вечером выросла более чем на 15% в рамках коррекции после падения на новостях о криптовалютах Libra и Gram, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.05 мск биткоин дорожает на 11,35%, до 8,346 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 12,91%, до 8,421 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена биткоина росла более чем на 15% и достигала отметки в 8,49 тысячи долларов.
"Цена биткоина попыталась оторваться от уровня вокруг 8 тысяч долларов, который мы наблюдали уже продолжительное время, и на короткий промежуток опустилась ниже 7,5 тысяч на фоне негативных новостей о Gram и Libra. Тем не менее, коррекция быстро закончилась, и цена снова находится у верхних границ коридора", — заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Компания Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra в июне. Ожидается, что запуск на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года. Однако пока проект сталкивается с критикой со стороны мировых регуляторов. В среду в ходе выступления в конгрессе США глава компании Марк Цукерберг заявил, что Facebook может выйти из консорциума Libra, если регуляторы не одобрят проект.
Компания Telegram сообщила о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram еще в начале 2018 года. За два закрытых раунда ICO в феврале и марте компания привлекла 1,7 миллиарда долларов менее чем от 200 инвесторов.
Но ранее в октябре комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) США подала иск к Telegram и ее филиалу: по ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США.
Видео дня. В России снизилась процентная ставка
Прайм: последние новости
Доллар укрепляется в ожидании торговых переговоров США и Китая Доллар укрепляется в ожидании торговых переговоров США и Китая Биржи США в пятницу закрылись в плюсе на позитиве по Китаю и ставке ФРС – данные торгов Биржи США в пятницу закрылись в плюсе на позитиве по Китаю и ставке ФРС – данные торгов Обязательные нормативы ЦБ РФ в сентябре нарушали 16 банков - отчетность Обязательные нормативы ЦБ РФ в сентябре нарушали 16 банков - отчетность
Комментарии 
Теги:
Рынки , Марк Цукерберг , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПФР объяснил причины отказа гражданам в пенсии
ПФР объяснил причины отказа гражданам в пенсии17
Ипотечные ставки снизятся
Ипотечные ставки снизятся1
Оценена выгода «Северного потока 2» для стран ЕС
Оценена выгода «Северного потока 2» для стран ЕС
Amazon недовольна контрактом Пентагона с Microsoft
Amazon недовольна контрактом Пентагона с Microsoft
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Видео
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
ЦБ принял решение по ключевой ставке
13:51
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
00:35
Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем
Экономика Статьи
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
01:14
ЦБ понизил прогноз по годовой инфляции
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
00:34
Надежность российской экономики достигла максимума
Экономика
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
00:32
Россиянам дали советы по экономии на ЖКХ
Личный счет
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
00:58
Миллионный штраф: заправщиков покарают за недолив
Экономика Статьи
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
01:35
Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business
Экономика
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
06:05
«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение