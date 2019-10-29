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04.10

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку 

Газета.Ru + ещё 21 3 часа назад
Падаем всем миром: США предскажут кризис
Фото: ТАСС
На заседании в среду, 30 октября, Федрезерв, скорее всего, снизит базовую ставку — с текущей 1,75-2% до 1,50-1,75%. Если это случится, то это будет в третий раз в этом году и, скорее всего, в последний.
Рынок оценивает вероятность снижения ставки на предстоящем заседании как очень высокую — около 90%. Такого единодушия в оценках не было уже несколько лет.
«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ФРС в эту среду снизит ставку еще раз на 25 б.п. Существенная часть рынка ожидает именно такого шага от Федрезерва, так как существенных предпосылок для резкого улучшения в глобальной торговле, а также в фундаментальном базисе американской экономики сейчас не наблюдается», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».
Важнее даже не снижение ставки, а то, что скажут американские монетарные власти в отношении своих будущих действий по ставке, отмечают эксперты. Если ФРС воздержится от жестких заявлений о длительной паузе в дальнейшем снижении ставок, то большинство рисковых активов пойдут в рост.
«Рубль на таком фоне может совершить попытку временного укрепления к уровням 63 руб. за доллар, но более вероятным видится боковое движение курса в диапазоне 63,4-64,4 в ближайшую неделю», — уточняет Покатович.
Сценарий, при котором ФРС откажется от снижения ставки, может привести к панике на рынке.
«При реализации такого сценария на рынки весьма быстро могут вернуться панические настроения, и в таких условиях произойдет ослабление рубля к уровням 65-66», — прогнозирует Покатович, добавляя, что такой сценарий не рассматривается как базовый.
Зарубежные эксперты не столь категоричны в отношении ставки Федрезерва. Они тоже склоняются к мысли, что глава Федрезерва Джером Паулл, скорее всего, снизит ставку. Но не исключают и сюрприза.
По данным Reuters, только 62% экспертов ожидают снижения ставки ФРС на 0,25% — до 1,75%.
Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank, указывает на «беспрецедентную комбинацию» противоречивых обстоятельств.
«Нам до сих пор трудно уложить в голове, как взлет рисковых настроений и рынка акций сочетается с плохими данными оплаты труда и приближением экономики США к рецессии», — говорит Харди.
Он рекомендует инвесторам внимательнее изучить выступление главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоуи о проблемах, с которыми сталкиваются едва ли не все центробанки в нынешних обстоятельствах.
Центральная мысль речи руководителя австралийского регулятора:
центробанки мало что могут сделать для «улучшения инвестиционного климата», когда ставки скребут по дну, и поэтому «требуется другой источник стимулирования экономики — правительство и бизнес с долгосрочными инвестиционными проектами».
Даже если ставку снизят, то что дальше? Эта мысль сейчас в большей степени занимает умы экспертов.
«Пока трудно утверждать, что ФРС продолжит активно снижать ставки, так как последнее время ФРС не раз заявляла, что при формировании денежно-кредитной политики будет ориентироваться на изменяющиеся внешние факторы, к которым можно отнести как Brexit, так и торговые войны», — говорит Елизавета Наумова, главный аналитик Альфа-Банка.
То есть сейчас и Brexit, и торговая сделка США с Китаем прошли острую фазу и рынки могут выдохнуть. По крайней мере, на какое-то время.
В итоге на дальнейшие шаги ФРС могут повлиять не столько внешние факторы, сколько ситуация с экономическим ростом в самих США. В экспертных оценках все чаще звучит слово «рецессия». Об этом же говорится и в недавнем докладе «О состоянии мировой экономики», подготовленном МВФ.
Фонд отметил риски сокращения глобального роста в 2019 году до минимальных темпов со времени кризиса 2008 — 2009 годов. МВФ предрекает замедление роста мирового ВВП до уровня 2,5% и ниже.
Кроме того, ФРС, безусловно, будет ориентироваться на уровень инфляции в США, что тесно связано со стоимостью нефти. После атаки дронов на объекты Saudi Aramco 14 сентября, в результате которых была снижена наполовину добыча нефти Саудовской Аравии (5% мировых поставок), цена Brent выросла на 20%, а биржевой день закрылся в плюсе на 15%. Это был самый масштабный внутридневной прирост с начала торговли фьючерсами в 1988 года, напоминает Наталья Савина, доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Атаку дронов на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии рынок уже переварил. Ценовой шок прошел. Нефть снова растет в цене. Опасения в «разгоне» инфляции, которая могла бы остановить цикл на снижение ставок Федрезервом, оказались преувеличенными, считают в БКС.
Впрочем, Савина из РЭУ им. Г. В. Плеханова полагает, что нефть все-таки окажет инфляционное давление на мировые цены, поскольку энергоносители входят в стоимость практически всех товаров.
«Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то он в конечном итоге может привести к «стагфляции», при которой цены стремительно растут, а экономика замедляет ход. Такое положение наблюдалось в 1970-х годах», — говорит Савина.
Хуже обстоят дела с другим ключевым показателем, на который ориентируется Федрезерв, — это рынок труда в США. Занятость в частном секторе США снижается. В сентябре предприятия наняли 135 тыс. работников, что оказалось ниже ожидаемых 140 тысяч.
Что решит ФРС при таких раскладах, узнаем на пресс-конференции руководителя ФРС Пауэлла, она ожидается в среду в 21:30 мск.
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Комментарии4 
Теги:
Рынки , Экономика , Цена на нефть , Валютные войны , Антон Покатович , Наталья Савина , Джон Харди , ФРС , Saxo Bank , Международный валютный фонд , Альфа-банк
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