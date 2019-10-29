Падаем всем миром: США предскажут кризис

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

На заседании в среду, 30 октября, Федрезерв , скорее всего, снизит базовую ставку — с текущей 1,75-2% до 1,50-1,75%. Если это случится, то это будет в третий раз в этом году и, скорее всего, в последний.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки на предстоящем заседании как очень высокую — около 90%. Такого единодушия в оценках не было уже несколько лет.

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ФРС в эту среду снизит ставку еще раз на 25 б.п. Существенная часть рынка ожидает именно такого шага от Федрезерва, так как существенных предпосылок для резкого улучшения в глобальной торговле, а также в фундаментальном базисе американской экономики сейчас не наблюдается», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Важнее даже не снижение ставки, а то, что скажут американские монетарные власти в отношении своих будущих действий по ставке, отмечают эксперты. Если ФРС воздержится от жестких заявлений о длительной паузе в дальнейшем снижении ставок, то большинство рисковых активов пойдут в рост.

«Рубль на таком фоне может совершить попытку временного укрепления к уровням 63 руб. за доллар, но более вероятным видится боковое движение курса в диапазоне 63,4-64,4 в ближайшую неделю», — уточняет Покатович.

Сценарий, при котором ФРС откажется от снижения ставки, может привести к панике на рынке.

«При реализации такого сценария на рынки весьма быстро могут вернуться панические настроения, и в таких условиях произойдет ослабление рубля к уровням 65-66», — прогнозирует Покатович, добавляя, что такой сценарий не рассматривается как базовый.

Зарубежные эксперты не столь категоричны в отношении ставки Федрезерва. Они тоже склоняются к мысли, что глава Федрезерва Джером Паулл, скорее всего, снизит ставку. Но не исключают и сюрприза.

По данным Reuters, только 62% экспертов ожидают снижения ставки ФРС на 0,25% — до 1,75%.

«Нам до сих пор трудно уложить в голове, как взлет рисковых настроений и рынка акций сочетается с плохими данными оплаты труда и приближением экономики США к рецессии», — говорит Харди.

Он рекомендует инвесторам внимательнее изучить выступление главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоуи о проблемах, с которыми сталкиваются едва ли не все центробанки в нынешних обстоятельствах.

Центральная мысль речи руководителя австралийского регулятора:

центробанки мало что могут сделать для «улучшения инвестиционного климата», когда ставки скребут по дну, и поэтому «требуется другой источник стимулирования экономики — правительство и бизнес с долгосрочными инвестиционными проектами».

Даже если ставку снизят, то что дальше? Эта мысль сейчас в большей степени занимает умы экспертов.

«Пока трудно утверждать, что ФРС продолжит активно снижать ставки, так как последнее время ФРС не раз заявляла, что при формировании денежно-кредитной политики будет ориентироваться на изменяющиеся внешние факторы, к которым можно отнести как Brexit, так и торговые войны», — говорит Елизавета Наумова, главный аналитик Альфа-Банка.

То есть сейчас и Brexit, и торговая сделка США с Китаем прошли острую фазу и рынки могут выдохнуть. По крайней мере, на какое-то время.

В итоге на дальнейшие шаги ФРС могут повлиять не столько внешние факторы, сколько ситуация с экономическим ростом в самих США. В экспертных оценках все чаще звучит слово «рецессия». Об этом же говорится и в недавнем докладе «О состоянии мировой экономики», подготовленном МВФ

Фонд отметил риски сокращения глобального роста в 2019 году до минимальных темпов со времени кризиса 2008 — 2009 годов. МВФ предрекает замедление роста мирового ВВП до уровня 2,5% и ниже.

Кроме того, ФРС, безусловно, будет ориентироваться на уровень инфляции в США, что тесно связано со стоимостью нефти. После атаки дронов на объекты Saudi Aramco 14 сентября, в результате которых была снижена наполовину добыча нефти Саудовской Аравии (5% мировых поставок), цена Brent выросла на 20%, а биржевой день закрылся в плюсе на 15%. Это был самый масштабный внутридневной прирост с начала торговли фьючерсами в 1988 года, напоминает Наталья Савина , доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Атаку дронов на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии рынок уже переварил. Ценовой шок прошел. Нефть снова растет в цене. Опасения в «разгоне» инфляции, которая могла бы остановить цикл на снижение ставок Федрезервом, оказались преувеличенными, считают в БКС.

Впрочем, Савина из РЭУ им. Г. В. Плеханова полагает, что нефть все-таки окажет инфляционное давление на мировые цены, поскольку энергоносители входят в стоимость практически всех товаров.

«Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то он в конечном итоге может привести к «стагфляции», при которой цены стремительно растут, а экономика замедляет ход. Такое положение наблюдалось в 1970-х годах», — говорит Савина.

Хуже обстоят дела с другим ключевым показателем, на который ориентируется Федрезерв, — это рынок труда в США. Занятость в частном секторе США снижается. В сентябре предприятия наняли 135 тыс. работников, что оказалось ниже ожидаемых 140 тысяч.

Что решит ФРС при таких раскладах, узнаем на пресс-конференции руководителя ФРС Пауэлла, она ожидается в среду в 21:30 мск.