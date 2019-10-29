​Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы во вторник начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 855,37 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,08% и равнялся 1 410,84 пункта.

От сегодняшнего дня аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов ждет очередных попыток роста выше 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи.

«Российский рынок акций открылся вчера ростом и лишь чуть-чуть не дотянул до отметки 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако потом оптимизм куда-то испарился, возможно вместе с притоком новых денег, и рынок закрылся более чем в полупроцентном минусе в районе поддержки 2 850 пунктов. При этом западные площадки торговались в уверенном плюсе», — комментирует эксперт.

По его словам, сегодня с утра внешний фон складывается нейтральный. «Поэтому ждем сегодня нейтрального открытия, а потом вероятен небольшой рост рынка: поводов уходить ниже поддержки 2 850 пунктов пока не видно. Впрочем, очень многое будет зависеть от наличия свободных денег на рынке», — рассуждает аналитик.