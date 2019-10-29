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Рубль может обрушить доллар и евро 

Рамблер + ещё 3 35 минут назад
Сохраняется потенциал дальнейшего укрепления рубля и на конец 2019 года курс к доллару может составить 60-62 рубля, а евро — 63-67 рублей. Такой прогноз сделал для «Российской газеты» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
По его мнению, рубль сейчас чувствует себя уверенно и именно поэтому стало возможным снижение Центробанком ключевой ставки на 0,5 процента.
«В первую очередь такая ситуация стала возможной благодаря высокой внутренней доходности российской валюты. Даже после снижения ключевой ставки до 6,5 процента доходность осталась высокой. Этот показатель выше официальной инфляции на 2 процента», — пояснил Андрей Хохрин.
При этом, по его мнению, несмотря на то, что Россия «обладает почетным статусом нетто-кредитора» и «деньги, по крайней мере спекулятивные, на российский фондовый рынок продолжат идти», для позиций рубля к концу года будет важна цена на нефть.
Экономист считает, что рынок нефти может прийти к дефициту и 65 долларов за баррель — вполне реальная перспектива конца года.
«Впрочем, несмотря на благоприятный рыночный фон, рубль может и не перейти в коридор 60-62 — по доллару и 63-67 — по евро. Такое укрепление будет сдерживать как политика Банка России, так и слабое состояние экономики», — отметил генеральный директор ИК «Иволга Капитал».
«Рамблер» сообщал, что ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предупредил, что ослабление рубля будет возможно в случае отсутствия внешних шоков — роста санкционного давления, обвала нефтяных цен или панических распродаж рискованных активов. При этом опрошенные News.ru https://news.ru/finance/menyat-valyutu-ili-ne-toropitsya-kakim-budet-kurs-rublya-do-konca-goda/ финансовые аналитики отметили, что главная опасность рубля в основном сосредоточена в ноябре, когда российская валюта останется без поддержки налоговых выплат и будут опубликованы макроэкономические данные от крупнейших экономик мира.
Комментарии72 
Теги:
Рынки , Видео , Экономика , Антон Покатович , Андрей Хохрин , Центральный банк России , "Российская газета"
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