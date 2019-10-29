Рубль может обрушить доллар и евро

Сохраняется потенциал дальнейшего укрепления рубля и на конец 2019 года курс к доллару может составить 60-62 рубля, а евро — 63-67 рублей. Такой прогноз сделал для «Российской газеты» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин

По его мнению, рубль сейчас чувствует себя уверенно и именно поэтому стало возможным снижение Центробанком ключевой ставки на 0,5 процента.

«В первую очередь такая ситуация стала возможной благодаря высокой внутренней доходности российской валюты. Даже после снижения ключевой ставки до 6,5 процента доходность осталась высокой. Этот показатель выше официальной инфляции на 2 процента», — пояснил Андрей Хохрин.

При этом, по его мнению, несмотря на то, что Россия «обладает почетным статусом нетто-кредитора» и «деньги, по крайней мере спекулятивные, на российский фондовый рынок продолжат идти», для позиций рубля к концу года будет важна цена на нефть.

Экономист считает, что рынок нефти может прийти к дефициту и 65 долларов за баррель — вполне реальная перспектива конца года.

«Впрочем, несмотря на благоприятный рыночный фон, рубль может и не перейти в коридор 60-62 — по доллару и 63-67 — по евро. Такое укрепление будет сдерживать как политика Банка России, так и слабое состояние экономики», — отметил генеральный директор ИК «Иволга Капитал».