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Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам сырья в США 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Цены на нефть снижаются во вторник в ожидании данных по запасам сырья в США и на опасениях за спрос, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89% — до 61,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,45%, до 55,56 доллара за баррель.
Инвесторы ждут еженедельных данных по запасам нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные минэнерго США. По прогнозам аналитиков, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.
Кроме того, трейдеров продолжают беспокоить перспективы роста мировой экономики и спроса на нефть, которые находятся под давлением из-за долгой торговой войны США и КНР.
"Инвесторы по-прежнему придают большее значение ослаблению роста спроса, чем риску сокращения поставок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
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Теги:
Рынки , Компании , Минэнерго , Reuters
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