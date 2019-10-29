Биржи АТР снижаются

Биржи АТР в основном снижаются после уверенного роста днем ранее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику после уверенного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,4% — до 2968,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1653,37 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,4%, до 26784,58 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2093,23 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,18% — до 6752,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,38%, до 22955,51 пункта.

Во вторник азиатские инвесторы стремятся зафиксировать прибыль после роста на биржах региона, достигавшего в понедельник 1,6%.

При этом более активному снижению индексов препятствует оптимизм, связанный с торговыми отношениями США и КНР. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о заключении соответствующего соглашения продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что стороны близки к тому, чтобы доработать "некоторые части" договора.

"Торговое соглашение между США и Китаем, даже временное, остается важнейшим макроэкономическим событием года. Тема номер два — это траектория ставки в США", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс старшего рыночного стратега OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).