Белоруссия заменит российскую нефть

Белоруссия годами ищет альтернативу российской нефти, заявила «Беларуси сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в нефтяной отрасли России имел место налоговый маневр. Он подразумевает постепенную отмену вывозной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых.

Светлана Гурина объяснила, что снижение пошлины делает российскую нефть дороже для белорусских нефтеперерабатывающих заводов — те закупают ее по формуле, учитывающей пошлины.

«Потери от маневра для белорусской экономики за девять месяцев этого года уже составили около 250 миллионов долларов», — сообщила топ-менеджер «Белнефтехима».

Кроме того, она рассказала о выработке комплекса мер по адаптации к новым условиям, а также сообщила, что Белоруссия не первый год занята вопросом поиска альтернативы российской нефти. По словам Гуриной, транспортные коридоры уже понятны (порты Украины и Прибалтики), а поставщиками могут стать компании из стран СНГ, Африки, Ближнего Востока.