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Белоруссия заменит российскую нефть 

Рамблер + ещё 16 7 минут назад
Белоруссия годами ищет альтернативу российской нефти, заявила «Беларуси сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в нефтяной отрасли России имел место налоговый маневр. Он подразумевает постепенную отмену вывозной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых.
Светлана Гурина объяснила, что снижение пошлины делает российскую нефть дороже для белорусских нефтеперерабатывающих заводов — те закупают ее по формуле, учитывающей пошлины.
«Потери от маневра для белорусской экономики за девять месяцев этого года уже составили около 250 миллионов долларов», — сообщила топ-менеджер «Белнефтехима».
Кроме того, она рассказала о выработке комплекса мер по адаптации к новым условиям, а также сообщила, что Белоруссия не первый год занята вопросом поиска альтернативы российской нефти. По словам Гуриной, транспортные коридоры уже понятны (порты Украины и Прибалтики), а поставщиками могут стать компании из стран СНГ, Африки, Ближнего Востока.
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Теги:
Рынки , Видео , Статьи , Экономика
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