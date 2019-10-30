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Нефть дешевеет на данных от API об увеличении запасов в США 

Прайм + ещё 1 56 минут назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 0,88%, до 61,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 55,27 доллара за баррель.
Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 октября выросли на 592 тысячи баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране почти на 500 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.
"Динамика цен за последние двое суток отражает стремительное возвращение опасений относительно ослабления спроса в условиях высоких объемов поставок", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Обеспокоенность по поводу спроса по-прежнему оказывает давление на инвесторов. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, длящаяся уже 16 месяцев нанесла сильный удар по экономическому росту во всем мире, снизив спрос на нефть.
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Теги:
Рынки , Компании , Reuters
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