Биржи АТР снижаются на торговых опасениях и в ожидании решений ФРС по ставке

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и КНР, а также в ожидании решений ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% — до 2941,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1627,04 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,26%, до 26717,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,66%, до 2078,79 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,78% — до 6693 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,35%, до 22894,59 пункта.

Трейдеры с пессимизмом восприняли сообщения в СМИ о том, что США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита АТЭС , который пройдет в Чили 16-17 ноября. Однако, по словам неназванного представителя администрации США , это не означает, что соглашение "потерпит провал".

Данное сообщение появилось после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце.

Кроме того, инвесторы ждут результатов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 29-30 октября. По данным CME Group, около 95% аналитиков ожидают, что регулятор по его итогам снова понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. Однако сомнения возникают относительно того, что регулятор сделает в декабре — сохранит ставку или дополнительно понизит.