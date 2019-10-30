Акции «Газпрома» обновили исторический максимум

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Стоимость акций «Газпрома» выросла до максимума с июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже

Так, на 11:47 мск стоимость одной обыкновенной акции газового холдинга выросла на 0,83% к открытию — до 255,2 руб.

Капитализация компании достигла 6,082 трлн руб.

Накануне «Газпром» сообщил, что завершил заполнение газопровода «Сила Сибири» газом. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.

«Сила Сибири» — система транспортировки газа на Востоке России, по газопроводу будет транспортироваться газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.