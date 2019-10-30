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Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет 

Rambler News Service 2 часа назад
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Фото: РИА Новости
Стоимость акций «Газпрома» выросла до максимума с июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Так, на 11:47 мск стоимость одной обыкновенной акции газового холдинга выросла на 0,83% к открытию — до 255,2 руб.
Капитализация компании достигла 6,082 трлн руб.
Накануне «Газпром» сообщил, что завершил заполнение газопровода «Сила Сибири» газом. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.
«Сила Сибири» — система транспортировки газа на Востоке России, по газопроводу будет транспортироваться газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.
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Теги:
Рынки , Компании , Газпром , Московская биржа
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