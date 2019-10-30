Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 12:55 мск, индекс вырос на 0,48% и достиг 2900,21 пункта.

Индекс РТС поднимается на 0,49%, до уровня 1431,04 пункта.

На пике роста в 12:59 мск индекс Мосбиржи рос на 0,5% и достиг отметки в 2901 пункта.

В свою очередь, российская валюта незначительно укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,16% и составил 63,84 рубля, а курс евро — на 0,13%, до 70,94 рубля.