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Курс доллара: ЦБ повысил курс доллара на 31 октября до 63,87 рубля 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
ЦБ повысил курс доллара
Фото: РИА Новости
Банк России установил на 31 октября официальный курс доллара на уровне 63,8734 рубля, что на 4,1 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро увеличен на 23,1 копейки, до 71,0081 рубля.
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Теги:
Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
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