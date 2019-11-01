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Доллару напророчили потерю ключевого статуса 

Lenta.ru
Доллару напророчили потерю ключевого статуса
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Американский доллар на протяжении нескольких десятилетий считался основной резервной валютой, однако в скором времени его статус может оказаться под угрозой. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на эксперта Института анализа глобальной безопасности (Institute for the Analysis of Global Security) Анн Корин.
Специалист напомнила, что в мире есть несколько государств с большой мотивацией отказаться от доллара в пользу расчетов в национальных валютах. Речь идет о России, Китае и странах ЕС. «Мы не знаем, что будет дальше, но мы знаем, что текущая ситуация неустойчива», — указала Корин.
По ее словам, одним из факторов остается то, что при использовании доллара или операциях через американские банки, юридические лица попадают под американскую юрисдикцию. «Европа хочет вести бизнес с Ираном. Он не хочет подчиняться законам США для ведения бизнеса с Ираном, верно?» — привела она пример. По мнению Корин, если доллар потеряет позиции, его место может занять китайский юань.
В начале октября президент России Владимир Путин объявил, что Москва никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако вынуждена себя обезопасить. Глава государства полагает, что США используют свою валюту в качестве инструмента политической борьбы.
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Теги:
Рынки , Экономика , Владимир Путин , ЕС
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