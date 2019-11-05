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Биржи АТР растут на новостях о возможном прогрессе в торговых переговорах Китая и США 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост во вторник на фоне возрастающего оптимизма вокруг торговых взаимоотношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,68%, до 2995,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1653,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,53%, до 27694,49 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,21%, до 2134,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,99%, до 23305,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 6705,2 пунктов.
На настроения инвесторов оказывают влияние признаки возможного перемирия в американо-китайской "торговой войне", которая нанесла серьезный ущерб состоянию мировой экономики.
Как сообщают СМИ, США рассматривает возможность снижения пошлин на китйский импорт, введенных в сентябре, на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Отмена пошлин, по всей видимости, будет частью первого этапа торгового соглашения между сторонами. США уже отложили пошлины, которые должны были вступить в силу в октябре, и предложили не вводить запланированные на декабрь, если первая фаза соглашения будет подписана. Это может произойти уже в этом месяце.
"Экономическая неопределенность отступает. Это значит, что те, кто приостановил свою деятельность, как в реальной экономике, так и на финансовых рынках, снова становятся активными", — приводит агентство Рейтер мнение генерального менеджера по торговле Sumitomo Mitsui Bank Масару Исибаси (Masaru Ishibashi).
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Теги:
Рынки , Reuters
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