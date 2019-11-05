Биржи АТР растут на новостях о возможном прогрессе в торговых переговорах Китая и США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост во вторник на фоне возрастающего оптимизма вокруг торговых взаимоотношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,68%, до 2995,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1653,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,53%, до 27694,49 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,21%, до 2134,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,99%, до 23305,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 6705,2 пунктов.

На настроения инвесторов оказывают влияние признаки возможного перемирия в американо-китайской "торговой войне", которая нанесла серьезный ущерб состоянию мировой экономики.

Как сообщают СМИ, США рассматривает возможность снижения пошлин на китйский импорт, введенных в сентябре, на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Отмена пошлин, по всей видимости, будет частью первого этапа торгового соглашения между сторонами. США уже отложили пошлины, которые должны были вступить в силу в октябре, и предложили не вводить запланированные на декабрь, если первая фаза соглашения будет подписана. Это может произойти уже в этом месяце.