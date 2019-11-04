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Российский рынок бьет рекорды. Что дальше? 

Вести Экономика + ещё 1 23 часа назад
Российский рынок бьет рекорды. Что дальше?
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 ноября — «Вести. Экономика». Чуть менее года назад на мировых фондовых площадках царила паника. Даже фондовый рынок США падал по 5% и более за сессию. Акции РФ также накрыла волна распродаж.
Однако ситуация резко изменилась, и рублевый индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы, а долларовый РТС тестирует максимальные значения с 2013 г.
В конце прошлой недели оптимизм на мировых рынках сохранился. Данные по рынку труда США добавили инвесторам поводов для оптимизма. Трейдеры на Московской бирже, несмотря на предстоящие праздники, решили не отставать и продолжили покупать.
В результате индекс Мосбиржи завершил день на отметке 2930 пунктов.
Индекс РТС преодолел отметку 1450 пунктов и закрылся чуть выше — на уровне 1455 пунктов.
Динамику этого индекса поддержало укрепление рубля. После нескольких дней невнятной динамики российская валюта продемонстрировала мощное укрепление, прибавив к доллару по итогам торговой сессии 60 коп.
Этому способствовал как рост аппетита к риску на глобальных площадках, так и бурный рост цен на нефть — котировки взлетели более чем на 3%.
Эксперты считают, что позитивный настрой на российском рынке сохранится до конца года, а индекс Мосбиржи превысит отметку 3 тыс. пунктов.
Среди причин, подталкивающих российский индекс к новым горизонтам, курс на смягчение монетарной политики крупнейшими центробанками, позитивная динамика цен на нефть и изменение дивидендной политики российскими госкомпаниями.
Помимо прочего специалисты отмечают и позитивный новостной фон, в том числе ввиду ослабления торгового конфликта между США и КНР, однако риски распродаж российских активов из-за усиления внешнего негатива все еще актуальны, считают аналитики, опрошенные ТАСС.
Рост индекса не исключен и за счет движения отдельных тяжеловесных акций, например "Газпрома", который готовится к запуску крупных трубопроводов, а акционеры — к новой дивидендной политике.
Повышение размера выплаты дивидендов действительно оказывает существенное влияние на динамику акций.
Риски для снижения также есть, но на данный момент они не выглядят такими очевидными. Мировые ЦБ продолжают заливать финансовую систему деньгами. С 1 ноября стартовала новая программа QE от Европейского центрального банка. Федрезерв также возобновил работу печатного станка.
[ВИДЕОВРЕЗКА] Итоги недели на финансовых рынках Алексей Бобровский подводит вместе с экономическими обозревателями Григорием Бегларяном и Олегом Богдановым в программе «Верным курсом» на YouTube-канале. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Риски распродаж могут реализоваться в случае усиления внешнего негатива, в том числе приближения глобальной рецессии и эскалации торговых войн.
Также риском, по их мнению, является отсутствие активных мер стимулирования экономики со стороны российских властей в ужесточившихся за последние восемь лет монетарных, законодательных и налоговых условиях ведения бизнеса.
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Теги:
Рынки , Экономика , Цена на нефть , Алексей Бобровский , Олег Богданов , ФРС , Газпром , Московская биржа , ЕЦБ , ИТАР-ТАСС
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