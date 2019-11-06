Стоимость золота перешла к росту после резкого снижения

Стоимость золота растет в среду утром в рамках коррекции после падения более чем на 1,5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,75 доллара, или на 0,12%, до 1485,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,36%, до 17,508 доллара за унцию.

В среду на рынке золота отмечается коррекционный рост после снижения стоимости драгметалла днем ранее более чем на 1,5% на фоне позитивных статданных по индексу деловой активности в США.

Кроме того, рынки ждут ясности относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем. СМИ на текущей неделе сообщили, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Теперь инвесторы ждут официального подтверждения этой информации.