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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Фото: РИА Новости
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи. Его значение превысило отметку 2950 пунктов и на данный момент составляет 2957 пунктов, сообщает сайт Московской биржи.
Одновременно с этим эксперты считают, что положительная динамика роста сохранится. По оптимистичным прогнозам, уже к ноябрю индекс Мосбиржи может перевалить за 3000 пунктов. Другие специалисты осторожнее в своих оценках и прогнозируют новое обновление исторического максимума в начале 2020 года.
Росту российского индекса способствуют позитивная обстановка на мировых финансовых рынках и рост цен на нефть.
Индекс Мосбиржи, ранее он назывался ММВБ, — включает 50 наиболее ликвидных акций российских компаний, которые работают в основных секторах отечественной экономики.
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Теги:
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , ММВБ , Московская биржа
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