Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи. Его значение превысило отметку 2950 пунктов и на данный момент составляет 2957 пунктов, сообщает сайт Московской биржи

Одновременно с этим эксперты считают, что положительная динамика роста сохранится. По оптимистичным прогнозам, уже к ноябрю индекс Мосбиржи может перевалить за 3000 пунктов. Другие специалисты осторожнее в своих оценках и прогнозируют новое обновление исторического максимума в начале 2020 года.

Росту российского индекса способствуют позитивная обстановка на мировых финансовых рынках и рост цен на нефть.