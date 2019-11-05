Озвучена сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому»

По словам Коболева, чтобы «Нафтогаз» отказался от претензий, российская сторона должна сделать «встречные шаги на сопоставимые суммы».

«Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?», — поинтересовался Коболев.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что для заключения нового контракта на транзит газа необходимо урегулировать все судебные споры. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина готова снизить сумму исковых требований с 12 до 2 млрд долларов в случае продолжения транзита с 2020 года на текущих условиях.

Как ранее сообщал «Рамблер», текущий контракт на транзит газа в Европу через Украину истекает в конце 2019 года. Переговоры о заключении нового контракта ведутся с сентября.