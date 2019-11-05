«Делают запасы»: почему россияне перешли на грузинское вино

Противоречивые политические отношения Грузии и России не мешают грузинским виноделам активно поставлять на российский рынок спиртные напитки. С начала года импорт вина из Грузии вырост на 11%. Увеличение объемов поставок аналитики связывают с ростом популярности грузинского «Киндзмараули» среди наших сограждан и недостатком качественных отечественных вин. Российские виноградари могут обеспечить всего 40% спроса на напиток, часть из которого является фальсификатом.

В январе–октябре 2019 года грузинские виноделы поставили в России 47,2 млн бутылок вина. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем поставок товара вырос на 11%, свидетельствуют данные Национального агентства вина Грузии.

В общей сложности за десять месяцев года Грузия экспортировала 75,6 млн бутылок вина объемом 0,75 л в 53 страны мира.

Общая стоимость экспортированного вина составила $195 млн, что на 20% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве зафиксировали рост экспорта в такие страны, как США, Великобритания, Польша, Германия, Израиль, Эстония, Швеция, Молдавия, Нидерланды, Чехия, Швеция, Болгария, Австралия, Канада, Монголия и другие.

Тем не менее российский рынок все равно остался для Грузии лидирующим, а наша страна — крупнейшим импортером данного вида алкоголя.

Второе место занимает Украина — с начала года грузинские виноделы поставили в страну 8,3 млн бутылок. Тройку лидеров замыкает Китай. С начала года Грузия экспортировала более 6 млн бутылок вина в КНР — на 12% больше в годовом выражении.

Помимо вина Грузия поставляет на мировые рынки, в том числе и в Россию, другие крепкие алкогольные напитки — бренди и чачу. Но их объемы не настолько значительны и составляют не более 35% от общего числа «алкогольных» поставок на территорию РФ.

Между тем рост поставок грузинского вина в России связан с ростом популярности этого напитка среди покупателей, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Союза виноделов России, журналист Дмитрий Киселев

«Постепенно вино становится все более популярным алкоголем у россиян. В итоге его потребление год от года растет, поэтому и растет показатель экспорта данного вида алкоголя. Тем более, что россияне давно питают любовь к грузинскому вину, поэтому рост объемов поставок закономерен. Тем не менее нехватки вина на рынке не наблюдается, и в случае возникновения ограничений по ввозу продукта из Грузии мы можем и без него обойтись», — отметил Киселев.

В то же время, по мнению главы Союза виноделов России, торговые отношения двух стран не должны страдать от политических противоречий.

«Отношения с Грузией необходимо развивать в нормальном ключе. В том числе это касается и туризма», — указал собеседник «Газеты. Ru».

Напомним, летом текущего года Минтранс России временно приостановил воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Грузии. Решение связано с беспорядками в Тбилиси, которые начались 20 июня после конфликта местной оппозиционной партии с российским депутатом.

При это ограничения коснулись только авиасообщения, в то время как на экспорт товаров из Грузии запретов введено не было, хотя некоторые депутаты Госдумы активно вступали за введение продовольственного эмбарго в отношении Грузии.

«С 2006 по 2013 года запрет на поставки вина из Грузии уже вводился. Тогда импортерам предписали убрать с полок грузинское вино, и они были вынуждены распродавать его за бесценок. Сейчас же власти пообещали, что даже в случае запрета разрешат распродать вино.

Не исключаю, что рост поставок продукта связан с желанием продавцов сделать запасы и распродать их в случае запрета по завышенным ценам», — предположил между тем в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт алкогольных и безалкогольных напитков составил $2,5 млрд, что почти на 40% больше показателей предыдущего года. Так, импортного вина, преимущественно из Италии, Франции и Испании, ввезли в страну на 40% больше, чем в 2017 году. При этом поставки из Италии увеличились на 34%, а из Франции — на 29%.

Рост поставок связан с тем, что спрос на вино не может быть полностью покрыт за счет продукции российских виноделов, отметил Вадим Дробиз. По его словам, сейчас доля отечественной винной продукции на российских прилавках составляет примерно 40-50%.

«В других странах, где вино пьют более активно, например, во Франции, Испании и Италии, этот показатель выше, но все равно доля импорта составляет не менее 25% от общего числа продаж. Впрочем, необходимо признать, что подобного показателя Россия сможет достичь не ранее 2028-2030 года», — прогнозирует эксперт.

Истина в вине

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в прошлом году российские виноделы произвели 32 млн декалитров «тихого», 12 млн декалитров игристого вина, а также 26 млн декалитров винных напитков. Для их изготовления потребовалось бы 74 млн декалитров виноматериалов.

Любопытно, что всего в прошлом году в РФ произвели лишь 32 млн декалитров сырья для напитков, а еще 12 млн декалитров ввезли. Из чего изготовлена практически половина остальных вин — неясно. Да и можно ли назвать их винами, тоже сказать сложно.

По мнению Дробиза, причиной может быть то, что в страну в огромных масштабах попадает контрабандный виноматериал и часть алкоголя попросту фальсифицируется.

«Сейчас мы до конца не понимаем, из чего произведено отечественное вино, которое уже продается на рынке. В итоге шансы натолкнуться на опасный фальсификат увеличиваются», — добавил эксперт.

Между тем рост смертности от отравления алкоголем год от года в России растет. По данным свежей статистики от Росстата, с которой ознакомилась «Газета.Ru», с начала 2019 года по сентябрь от отравления алкоголем скончалось свыше пяти тысяч россиян. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12%.