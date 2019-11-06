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Курс рубля назвали «слишком позитивным» 

Российская Газета 2 часа назад
Курс рубля оказался «слишком позитивным»
Фото: ТАСС
Рубль в целом уверенно начал неделю на фоне оптимизма на глобальных площадках. Позитивная динамика нефтяного рынка (накануне баррель Brent впервые с сентября поднимался выше 63 долларов) тоже поддерживает российскую валюту, констатируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.
В отсутствие значимых макроэкономических данных оптимизма рынков на фоне слухов о возможной отмене части действующих в отношении Китая американских пошлин может оказаться вполне достаточно для того, чтобы удержать рубль на комфортных уровнях в течение всей недели (с попытками приблизиться к отметкам 63 в паре с долларом и 70 в паре с евро), отмечают Евдокимова и Жирнов.
В среду будут опубликованы данные по покупкам валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила в ноябре. Минфин, вероятно, понизит целевой объем покупок в ноябре до 180 миллиардов рублей после 212 миллиардов рублей в октябре, прогнозирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Но из-за меньшего количества рабочих дней среднедневной объем покупок почти не изменится, снизившись с 12 до 11,8 миллиарда рублей, отмечает он. Таким образом, давление этого фактора на курс рубля останется прежним, констатирует Кадулин. В этом контексте текущие уровни по рублю, с учетом графика погашений внешнего долга и покупок валюты, выглядят излишне позитивными, полагает эксперт.
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Теги:
Рынки , Татьяна Евдокимова , Банк "Санкт-Петербург" , Нордеа Банк , Минфин , Евро , Доллар
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