Курс рубля оказался «слишком позитивным»

Курс рубля назвали «слишком позитивным»

Рубль в целом уверенно начал неделю на фоне оптимизма на глобальных площадках. Позитивная динамика нефтяного рынка (накануне баррель Brent впервые с сентября поднимался выше 63 долларов) тоже поддерживает российскую валюту, констатируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

В отсутствие значимых макроэкономических данных оптимизма рынков на фоне слухов о возможной отмене части действующих в отношении Китая американских пошлин может оказаться вполне достаточно для того, чтобы удержать рубль на комфортных уровнях в течение всей недели (с попытками приблизиться к отметкам 63 в паре с долларом и 70 в паре с евро), отмечают Евдокимова и Жирнов.