Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.60
$
63.60
70.42
70.64
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.40
70.31
Индексы и котировки Brent
62.37
–0.29 Золото
1485.54
–0.02 РТС
1454.38
–0.44
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1087
–0.0038
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 6 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля.
Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
RT на русском: последние новости
«Укроборонпром» накопил долгов на почти $430 млн «Укроборонпром» накопил долгов на почти $430 млн Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут 
Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики 1
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну 367
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные 1
ВТБ снизит ставку по ипотеке
ВТБ снизит ставку по ипотеке
Россияне набрали кредитов ради старых долгов
Россияне набрали кредитов ради старых долгов 2
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение