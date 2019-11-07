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Фондовые торги в России открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 4 55 минут назад
Фондовые торги в России открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 970,94 пункта. Индекс РТС опустился на 0,46% до отметки 1 464,66.
«К закрытию торгов среды индекс РТС вырос на 0,74%, а индекс Мосбиржи поднялся даже на 1,06%, хотя внешний фон не сильно способствовал росту фондовых рынков… По индексу РТС наш прогноз на сегодня 1 450—1 480 пунктов, а по индексу Мосбиржи мы ожидаем 2 970—3 000 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Теги:
Рынки , Наталья Мильчакова , Московская биржа
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