Фондовые торги в России открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 970,94 пункта. Индекс РТС опустился на 0,46% до отметки 1 464,66.