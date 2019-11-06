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Биржи Европы в основном растут на внутренних новостях 

Прайм 2 часа назад
Биржи Европы растут на внутренних новостях
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне внутренних статданных и публикации квартальных отчетов ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск индекс FTSE 100 снижался на 0,18%, до 7373,55 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,05%, до 5848,35 пункта. Немецкий индекс DAX поднимался на 0,02%, до 13151,39 пункта.
Трейдеры обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50,6 пункта с 50,1 пункта в сентябре. Аналитики ждали значения показателя на уровне предварительной оценки в 50,2 пункта.
Также инвесторов порадовала статистика по объёму промышленных заказов в Германии, который в сентябре вырос в месячном исчислении на 1,3%, хотя ожидался рост всего на 0,1%.
Акции французского банка Societe Generale дорожают на 4,2% после того, как банк в рамках публикации финансовой отчетности отметил, что выделил три четверти денежных средств, необходимых для выплаты запланированных дивидендов в текущем году.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась на 1,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 646 миллионов евро, а квартальная выручка выросла на 9,1%, до 6,41 миллиарда евро. При этом аналитики прогнозировали квартальную чистую прибыль Adidas на уровне 635 миллионов евро, а выручку — 6,32 миллиарда евро. Акции компании дешевеют на 3,5%.
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