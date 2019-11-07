Нефть дешевеет второй день подряд на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг утром, реагируя на данные минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.46 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 61,67 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 56,3 доллара за баррель.

Негативная динамика цен на нефть отмечается второй день подряд. В среду вечером снижение достигало почти 2% после выхода статистики по запасам сырья в США. Так, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 7,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста только на 1,5 миллиона баррелей. Экспорт нефти США на прошлой неделе сократился почти на 1 миллион баррелей, до 2,4 миллиона баррелей в день.

"Рост запасов и падение экспорта, вероятно, связаны с санкциями против COSCO", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).