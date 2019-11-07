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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Рубль растет к евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,90 рубля.
Курс евро уменьшился на 5 копеек и составил 70,66 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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