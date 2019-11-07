Рубль растет к евро

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Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
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ещё 1
58 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,90 рубля.
Курс евро уменьшился на 5 копеек и составил 70,66 рубля.
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Теги:
Рынки
,
Московская биржа
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Евро
,
Доллар
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