Рубль растет к евро

Курс евро: рубль растёт к евро

Курс евро уменьшился на 5 копеек и составил 70,66 рубля.

Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,90 рубля.

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