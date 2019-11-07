Власти возьмутся за цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступит к проверке информации о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Анну Мирочиненко.

Она указала, что сообщений о росте цен в ФАС не поступало, но тем не менее проверка будет проведена как среди производителей, так и среди переработчиков.

В среду, 6 ноября, Росстат сообщил, что в октябре цены на гречку выросли на 7,3 процента: рост зафиксировали в 80 субъектах страны.

В конце октября российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о будущем подорожании, которое могло составить до 20-25 процентов. Главной причиной называли сокращение площадей под посевы гречихи. Через несколько недель стало известно, что цены стабилизировались.