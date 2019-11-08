ABC (Испания): Венгрия призывает отказаться от евро

Будапешт выступает как аванпост России в Европейском союзе , утверждает автор статьи. Поводом стало заявление главы Национального банка Венгрии о том, что появление евро было ошибкой. Серьезного анализа причин появления такого заявления ждать не приходится: ведь известно, что «виновата Россия».

«Евро? Стоит признать: это была ошибка».

Это заявление главы Национального банка Венгрии Георгия Матольчи (Gyorgy Matolcsy) было опубликовано в британской газете Financial Times. Оправдывая выход Соединенного Королевства из ЕС и серьезно критикуя единую европейскую валюту, он подчеркнул, что «пришло время искать выход из ловушки евро». Тем самым он открыто поддержал попытки России оказывать влияние на Венгрию.

«Существует вредная догма, что евро был логичным шагом к объединению Западной Европы. Однако введение европейской валюты не соответствовало никаким нормам, потому что почти ни одно из предварительных условий не было выполнено», — считает глава Национального банка Венгрии.

Он утверждает, что появление евро было обусловлено заговором с целью доминирования над Германией. Георгий Матольчи считает, что «когда задумывалась единая европейская валюта, основной политической целью было ослабление Германии.

Франция хотела, чтобы она отказалась от немецких марок. Этот шаг стал ценой объединения страны. Франция считала, что без сильной валюты Германия не будет оказывать такое же влияние». Глава Национального банка сам себе противоречит, признавая, что с момента введения евро в 1999 году одной из стран, получивших наибольшую выгоду, стала Германия, которая расширила свой рынок экспорта.

Георгий Матольчи отмечает, что «европейцы должны отказаться от рискованных фантазий о создании державы, соперничающей с США. Члены еврозоны должны иметь возможность покинуть валютную зону в ближайшие десятилетия, а оставшиеся должны создать более устойчивую глобальную валюту».

Венгрия, Польша и Чехия отказались участвовать в программе по расселению беженцев, принятой ЕС в 2015 для оказания помощи Италии и Греции в связи с массовым притоком мигрантов. Сейчас Европейский суд может вынести этим странам обвинительный приговор.

Важность судебного разбирательства заключается не в конкретном случае реализации подобного механизма, срок которого уже истек, а в том, что Комиссия заинтересована в формировании судебной практики, регулирующей обязательства всех государств-членов сотрудничать в рамках программы расселения, которая осуществляется на основе Статьи 78 Договора.

Воспользовавшись возникшим недовольством и недопониманием, Россия начала процесс сближения с правительством Виктора Орбана . Кульминацией стал официальный визит в Будапешт президента Владимира Путина на прошлой неделе, благодаря чему Венгрия выступает как аванпост России в Европейском союзе. Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года и считается поклонником Путина, в течение последнего десятилетия встречается с президентом России по крайней мере раз в год.

В ходе последней встречи он отметил, что «Венгрия является членом НАТО и Европейского союза, она и останется там. Однако это не исключает возможности сотрудничества с Россией на политическом уровне». Путин прибыл в Будапешт на следующий день после того, как Венгрия наложила вето на совместное заявление НАТО по Украине, утверждая, что в документе не содержится явного требования уважать, в частности, венгерские национальные меньшинства в этой стране. На западе Украины проживают более ста тысяч этнических венгров, которые осудили украинское законодательство, ограничивающее использование их родного языка.

На переговорах политики также обсуждали заинтересованность Венгрии в участии в проекте «Турецкий поток» для транспортировки по Черному морю российского природного газа в Турцию и, как ожидается, в Центральную Европу.

«Для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом», — подчеркнул Владимир Путин.

Подобные партнерские отношения с Москвой подверг резкой критике госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Будапешт в феврале прошлого года. Он предположил, не заявляя об этом открыто, что такие проекты, как создание новых энергоблоков единственной в стране атомной электростанции за счет российского кредита в размере 12,5 миллионов евро, усугубляют энергетическую зависимость от России. На АЭС «Пакш» приходится 40% электроэнергии, потребляемой в Венгрии, и Россия поставляет более 70% нефти и газа, используемых в этой стране.