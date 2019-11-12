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ОПЕК может обвалить цены на нефть 

Вести Экономика + ещё 1 40 минут назад
ОПЕК может обвалить цены на нефть
Фото: Reuters
Цены на нефть пока еще пытаются удержаться на текущих уровнях, однако многое будет зависеть от решения ОПЕК+ на предстоящем заседании. Нерешительность стран-участниц может обвалить цены.
До заседания осталось всего несколько недель, а ОПЕК и ее партнеры не демонстрируют признаков готовности к более решительным шагам по поддержанию цен на нефть, пишет Bloomberg.
При этом некоторые уважаемые эксперты предупреждают о возможном обвале рынка нефти в начале следующего года в случае нового формирования избытка предложения.
Нефть, сейчас торгующаяся в Лондоне на уровне около $62, может упасть почти на 30% до $45 за баррель, если Организация стран-экспортеров нефти и союзники не объявят о более глубоком сокращении добычи, считают аналитики Morgan Stanley.
Эксперты из Citigroup Inc. и BNP Paribas SA прогнозируют падение котировок до чуть выше $50.
Это усугубит положение таких стран ОПЕК, как Венесуэла, Иран и Ирак, которые уже переживают экономический кризис и политические протесты. Обвал цен отразится на всей отрасли, в том числе на сланцевом буме США, который вывел страну в мировые лидеры по добыче нефти.
“Над рынком довлеет перспектива формирования избытка предложения в 2020 г., — сказал в интервью Bloomberg Мартяйн Ратс, глобальный нефтяной стратег Morgan Stanley. — Либо ОПЕК углубит сокращения добычи, либо цены упадут примерно до $45 долларов за баррель, что приведет к замедлению добычи сланца в США, который уравновешивает рынок”.
Стоит сказать, что подобного сценария ждут и многие другие эксперты. Возможно, цены на нефть начали бы падение и сейчас, но есть точка зрения, что до IPO Saudi Aramco этого не произойдет.
В успешном размещении компании заинтересованы очень многие, в том числе, конечно, и банки, поэтому на поддержание относительно высоких цен на нефть брошены все силы.
К слову, в проспекте Saudi Aramco говорится, что дешевле всего добыча обходится самой Саудовской Аравии, где она возможна даже при цене нефти марки Brent ниже $10 за баррель. В пределах до $30 за баррель окупаются гринфилды в соседних с ней ближневосточных странах — Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иране.
А безубыточность новых проектов по добыче нефти в России на суше начинается при цене Brent выше $40 за баррель, что дороже, чем в странах Ближнего востока, но дешевле, чем в США и странах СНГ, следует из проспекта эмиссии акций крупнейшей в мире по добыче и экспорту сырья Saudi Aramco, приводит ТАСС данные документа.
В проспекте компании, который подготовлен к IPO, приводятся данные по средней окупаемости добычных проектов на примере разных стран. Расчет приведен на основании данных за I квартал 2019 года для новых проектов на суше после уплаты налогов при норме прибыльности в 10%.
Среди прочих факторов, которые могут повлиять на нефтяные котировки, стоит отметить общую ситуацию на рынках. Не стоит забывать, что фьючерсы на нефть — это финансовый актив, и его колебания часто зависят от настроений на финансовых рынках в целом.
Сами по себе цены на нефть почти никогда не падают, снижение котировок чаще всего происходит вместе с фондовыми индексами.
Поэтому в случае ухудшения ситуации на рынках, цены на нефть могут пойти вниз даже при более активных действиях ОПЕК+.
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Теги:
Рынки , ОПЕК , Морган Стэнли Банк , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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