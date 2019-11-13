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Нефть дешевеет на сохранении торговых рисков 

Прайм + ещё 14 3 часа назад
Нефть дешевеет на сохранении торговых рисков
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются в среду после не оправдавших надежд заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% — до 61,83 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 56,61 доллара за баррель.
Рынки отыгрывают выступление президента США. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой, что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не будет заключена. При этом Трамп не сообщил никаких деталей о возможных сроках или месте подписания первой части торгового соглашения, хотя рынки надеялись на это.
Инвесторы также обратили внимание на новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым спрос на нефть в мире к 2025 году вырастет на 6,8% относительно показателя 2018 года — до 103,5 миллиона баррелей в сутки.
При этом добыча нефти в США, по прогнозу МЭА, будет расти. Если итогам 2018 года показатель составил 15,5 миллиона баррелей в сутки, то в 2025 году он ожидается на уровне 20,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2030 году достигнет пика — 21,7 миллиона баррелей в сутки. В 2040 году добыча, по прогнозу, снизится до 19,8 миллиона баррелей в сутки.
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Теги:
Рынки , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Дональд Трамп , Международное энергетическое агентство
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