Рублю предрекли «золотую осень»

Эксперт дала прогноз по курсу рубля на ноябрь

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Российской газетой» дала прогноз по курсу рубля на ноябрь.

«Золотая осень для российской валюты продолжается. К середине ноября у рубля складывается всё хорошо. Он уверенно держится вблизи понятных уровней в парах с иностранными валютами и не даёт поводов усомниться в своей устойчивости», — заявила она.

По её словам, доллар смотрится пока совершенно нейтрально, и его возможный коридор колебаний в середине ноября составляет 63,30 — 64,35 рубля.

Что касается евро, то краткосрочный диапазон торгов остаётся известным — 70,15 — 70,85 рубля, отметила эксперт.