На российском рынке установлен рекорд времен доллара за 33 рубля

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

— Рубль до конца недели ожидает лишь затишье. Свежий новостной негатив отсутствует. Позитива, правда, достаточно, но он сделался шаблонно привычным.

Соответственно, и движения российских активов определяет пока не новая информация, а фон предшествующих событий. И главных валютных оттенков у фона нынешней поздней осени два.

Первый оттенок. "Градус крепости" рубля поддержит нарастающий интерес к инструментам российского рынка акций. Причем растут не только голубые фишки, но и потянулся вверх более широкий спектр бумаг.

Рекорды бьет отвечающий за рублевую капитализацию индекс Мосбиржи. А также его валютная параллель — индекс РТС, добравшийся до уровней осени 2013 года. Последний раз такие показатели мы видели еще до всех историй с санкциями. И когда курс доллара был на уровне 33 рублей. Но о подобных котировках российской валюты речь нынче, конечно, и близко не идет. Мы живем совсем в другой финансовой реальности.

Но выдержав недолгую паузу максимум в две-три недели, пара доллар/рубль, вероятнее всего, не поднимется за это время выше отметок в 64,5-64,75 рубля. И выйдя из штиля, продолжит плавное движение в направлении сперва ближайшей цели в 62,5 рубля, а после Нового года еще ниже.

Пара евро/рубль будет прижиматься еще менее резко к круглой отметке в 70 рублей. С перспективой тоже в дальнейшем под нее нырнуть — благодаря сверхмягкой политике Европейского ЦБ с его отрицательными ставками.

Оттенок второй. К рыночным инвесторам пришло осознание, что за первую декаду ноября в полной мере улеглись все страсти, изрядно бушевавшие вокруг третьего снижения ставок в США. Оно состоялось 30 октября и сняло все вопросы по факту: трех шагов ФРС для существенного ослабления доллара на мировых рынках оказалось недостаточно.

Отсюда исход из доллара произошел совсем недолгий, он длился буквально несколько дней. Потом котировки большинства главных мировых валют вернулись по отношению к доллару практически на прежнее место. Так как доходность главного вместилища всех мировых резервов, то бишь американского казначейства, сегодня уже намного ниже, чем год назад.

И интерес хранить деньги в долларовых облигациях госдолга США, безусловно, это снижает. Но не настолько, чтобы процесс перемещения финансовых потоков в активы других государств приобрел сколько-нибудь массовый или лавинообразный характер. Ведь доходность гарантированных бумаг Европы, Австралии или Канады еще ниже. Вот инвесторы "шило на мыло" менять и не готовы.

Поэтому котировки доллара за последнюю неделю снова немного подросли по отношению к евро, фунту и к иене. Но есть и стойкое число сторонников частично мигрировать своими капиталами в различные инструменты так называемых развивающихся рынков. В их число в широком смысле включают и Китай, а не только Турцию, Бразилию или Индонезию.

Ярче всего же эти настроения продолжают проявляться для нас в непрекращающемся еженедельном притоке денег в российские ОФЗ. Желающих дать России в долг денег по-прежнему хоть отбавляй. Ближайший аукцион Минфина состоится как раз сегодня, 13 ноября. В прошлую среду спрос на 20-летние российские государственные обязательства с погашением в 2039 году составил 23,6 млрд рублей.

Вероятно, еще более велик окажется объем к размещению сегодня бумаг на более короткий срок до 2025 года, что может снова оказать рублю поддержку.

Из надежных бумаг больше могут принести разве что бонды ЮАР — страны с существенно раздувшимся бюджетным дефицитом. Где курс национальной валюты сейчас не так стабилен, как курс доллара к рублю в России.