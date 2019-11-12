Мерзлота и налоги: почему в России дорогая добыча нефти

В России дорогая добыча нефти. Чтобы новые проекты были в стране безубыточными, цена на нефть должна быть выше 40$ за баррель, посчитали в Saudi Aramco. Это почти в четыре раза дороже, чем в Саудовской Аравии, и объясняется высокими налогами, говорят эксперты. Кроме того, в России нефть добывается в труднодоступных местах.

Безубыточность новых проектов по добыче нефти в России на суше начинается при цене Brent выше $40 за баррель. Это дороже, чем на Ближнем Востоке, но дешевле, чем в США и странах СНГ, говорится в проспекте эмиссии акций крупнейшей в мире компании по добыче и экспорту сырья Saudi Aramco.

Эта оценка приведена накануне размещения ценных бумаг компании. Saudi Aramcо решила опубликовать данные о полной себестоимости добычи нефти в разных странах.

Оценку проводил консультант — компания IHS Markit. Она считала так называемую безубыточную цену нефти (breakeven costs), то есть ту стоимость, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. Цена нефти должна покрывать все производственные издержки компании и учитывать уплачиваемые налоги. Затраты на проект рассчитывались на горизонте освоения месторождения на срок до 2030 года.

Дешевле всего добыча обходится Саудовской Аравии. В стране она возможна даже при цене нефти марки Brent ниже $10 за баррель. В пределах до $30 за баррель окупается добыча в соседних с ней ближневосточных странах — Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иране.

По расчетам IHS Markit, безубыточная цена добычи нефти для новых нефтяных проектов на суше в России в среднем составляет около $42 за баррель в пересчете на стоимость нефти сорта Brent. Для российских морских проектов этот показатель составляет около $44.

При этом дороже, чем в России, добыча нефти обходится в Казахстане (это $46/51), на сухопутных проектах в США ($49), в Анголе и Таиланде (около $50), в Азербайджане, Индии и Китае ($55–60).

Как отмечал ранее замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости», себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, все остальное в цене — это налоги.

«Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит», — говорил Сорокин.

Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти (в фактических ценах, без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) во втором квартале 2019 года составила 2508 руб. за баррель. Это $31,9 по среднему курсу квартала.

Налоги в нефтяной отрасли в России на самом деле одни из самых высоких в мире, и тенденции к их снижению пока не наблюдается, отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов

К тому же, например, в Саудовской Аравии добыча нефти максимально простая, напоминает эксперт.

«В Западной Сибири, например, скважины на месторождениях максимально обводнены. То есть выработки быстро заполняются грунтовыми водами, так как это весьма болотистая территория. И на откачку воды из скважин приходится тратить средства, которые тоже учитываются в цене добываемой нефти. В Восточной Сибири на относительно новых месторождениях есть другая проблема — вечная мерзлота, поэтому для добычи нефти компаниям приходится возводить много дополнительной инфраструктуры», — поясняет Суверов.

Налоговая нагрузка на нефтяные проекты в России очень высокая, так что государство предоставляет стимулы для развития новых месторождений в удаленных регионах или ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов, говорила принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК директор по консалтингу в сфере регулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова . Без льгот себестоимость добычи с учетом налогов на таких месторождениях может превышать текущий уровень цен в $60–65 за баррель, указывает она.