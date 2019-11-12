UBS: крах фондовых рынков не за горами

Согласно новому исследованию UBS Wealth Management, глобальное замедление, конца которому не видно, напугало даже самых богатых инвесторов во всем мире, которые готовятся к значительной коррекции на фондовом рынке к концу следующего года.

Швейцарский банк провел опрос среди 3400 респондентов с высоким доходом, 25% заявили, что продали рискованные активы: акции, высокодоходные облигации, перейдя к наличным. Глобальное замедление и торговая война между США Китаем — вот что волнует респондентов в первую очередь.

«Быстро меняющиеся геополитические условия — самая крупная проблема инвесторов во всем мире. Они считают, что это повлияет на их портфели даже больше, чем традиционные фундаментальные факторы бизнеса», — отмечает Паула Полито, сотрудник по стратегии клиентов в UBS GWM.

Около 80% респондентов ожидают роста волатильности к 2020 году, 55% готовятся к падению рынка до IV квартала 2020 года. 60% респондентов ожидают роста уровня наличности в ближайшие кварталы.

Большинство респондентов заявили, что дополнительная осторожность обусловлена возможным падением на мировых фондовых рынках. Около 70% респондентов настроены оптимистично до 2030 года.

«Проблема в том, что они реагируют «на краткосрочную неопределенность», сокращая временные горизонты и переходя на безопасные активы, такие как наличные. Все это абсолютно нетипично для людей, привыкших инвестировать на десятилетия вперед», — сказал Майкл Крук, управляющий директор команды по инвестиционной стратегии.

И хотя большинство респондентов заявили, что готовятся к турбулентности рынка в краткосрочной перспективе, многие должны пересмотреть свои прогнозы в отношении США на следующее десятилетие.

Тедди Валли, ИТ-директор в Pervalle Global, считает, что «США — это мертвые деньги на ближайшие 10 лет». Он полагает, что сегодняшняя ситуация с акциями может напоминать то, что было с Nikkei 225 в конце 1989/90 годов.